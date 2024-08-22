Alain Delon'un ailesi vasiyetini reddetti: Köpeği uyutulmayacak

Fransız ve dünya sinemasının efsanevi ismi Alain Delon pazar günü hayatını kaybetti.

Ulusal bir anma töreni istemediğini daha önce açıkça belirten Delon, "Kamuya açık bir cenaze töreni istemiyorum" demişti.

Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy'de öldüğü evinde, köpeklerinin yanına gömülmek istediğini "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.

"KÖPEK UYUTULMAYACAK"

Yaşam savunucuları, Delon'un ölümünün ardından köpeği Loubo'nun öldürülmesinden endişe duyduklarını dile getirerek tepki göstermişlerdi. Yaşam savunucuları Belçika Malinois cinsi köpeğe yeni bir yuva bulmayı da teklif etmişti.

Delon'un evcil köpeğinin uyutulması ve kendisiyle birlikte gömülmesi isteği, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi sonrası çocukları tarafından reddedildi.

Hayvan hakları için çalışan Brigitte Bardot Vakfı sözcüsü haberi Daily Mail'e doğrulayarak, "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u telefonla aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve korunacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" dedi.

SAHİPLENDİRİLDİ

Fransa'da faaliyet gösteren hayvan hakları örgütü SPA da köpeği almaya gönüllü oldu ve şu açıklamayı yaptı: "Bir hayvanın yaşamı bir insanınkine göre koşullandırılmamalıdır. SPA, köpeği alıp ona bir aile bulmanın mutluluğunu yaşıyor."

"ONU BİR ÇOCUK GİBİ SEVİYORUM"

Delon, 1970'li yıllarda İsviçre'de satın aldığı evinde bir hayvan mezarlığı yaptırmış ve 35 hayvanı buraya gömmüştü.

2018'de Paris Match'e konuşan oyuncu, "O benim, ömrünün sonuna gelmiş köpeğim. Onu bir çocuk gibi seviyorum. Hayatımda 50 köpeğim oldu ama bununla özel bir ilişkim var. Ben orada olmadığımda beni özlüyor" demişti.

"VETERİNER ONU KOLLARIMDA UYUTACAK"

Delon, "Eğer ondan önce ölürsem veterinerden bizi birlikte götürmesini isteyeceğim. Onu kollarımda uyutacak. Mezarımda acı çekerek öleceğini bilmektense bunu yapmayı tercih ederim" ifadesini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu, “Bir köpeğinkinden daha saf bir sevgi yoktur. Yaşamın ötesine geçen bir bağdır bu. Onlarla birlikte olmak istiyorum çünkü onlarla gerçek aşkı tanıdım" demişti.

ÖLÜM DUYURUSUNDA KÖPEĞİNİN ADI DA VERİLDİ

Sanatçının ölümünün ardından üç çocuğu ve köpeği adına açıklama yapılmıştı.

Delon'un hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğünün bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu.