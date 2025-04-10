Alamos gibi Koza’yı da aynı şekilde kovacağız

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajının koruma alanı içerisine yapılmak istenen Koza Madencilik’e ait altın ve gümüş madeni projesi, üçüncü kez başlatılan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreciyle yeniden gündemde. 16 Nisan’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı düzenlenecek.

Toplantı öncesi Koza’ya karşı tepkisini sürdüren Kazdağları Ekoloji Platformu, dün İskele Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Kazdağları’nın yüzde 79’u maden ruhsatları ile kaplıdır. Daha Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni ve TÜMAD’ın Lapseki Altın Madeni’ne karşı verdiğimiz yoğun mücadele devam ederken, Koza’nın yeniden ortaya çıkması Çanakkale halkımızın sabır sınırlarını zorlamaktadır” dedi.

SABRIMIZ KALMADI

2019’da Atikhisar Barajı’nın hemen yakınında altın madeni açmak isteyen Alamosgold’a karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Doğan, özetle “Alamos’u nasıl kovduysak, Koza’yı da aynı şekilde kovacağız. Koza Altın İşletmesi A.Ş.’ne önce kayyum atandı, sonra şirket Varlık Fonu’na devredildi. Şimdi de adı ‘Türk Altın İşletmeleri’ oldu. Doğrudan Saray’a bağlı bir şirket haline getirildi. Altın madenciliğinin yol açtığı ekolojik yıkımları Çanakkale halkı çok iyi biliyor. Artık Çanakkale halkı olarak sabrımız kalmadı’’ değerlendirmesini yaptı.