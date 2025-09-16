Alamos Gold çekildi, yeni tehlike TÜMAD

Gökay BAŞCAN

Alamos Gold’un Kazdağları’nda ruhsatı yenilemediği gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı açtığı 1 milyar dolarlık tahkim davasından neden vazgeçtiği ortaya çıktı. BirGün’ün 25 Temmuz’da yazdığı “1 milyar doları alın, Kazdağları’nı verin” başlıklı haberiyle birlikte gündeme gelen sorunun cevabı dün yapılan açıklamayla verildi. Alamos Gold’un Türkiye iştiraki olan Doğu Biga Madencilik, Nurol Holding’e bağlı TÜMAD Madencilik’e satıldı. Böylece Türkiye’den çekilen Kanadalı şirket ülkede varlıklarını, 470 milyon dolara elden çıkardı.

Şirketten yapılan duyuruda, satıştan elde edilecek gelirin Kuzey Amerika’daki yüksek getirili projelerin finansmanında ve borçların azaltılmasında kullanılacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Alamos Gold’a yapılacak 470 milyon dolarlık ödeme üç dilimde gerçekleştirilecek. İşlemin kapanışında 160 milyon dolar, kapanışın birinci yıl dönümünde 160 milyon dolar, ikinci yıl dönümünde ise 150 milyon dolar ödenecek. Nurol’un iştiraki Tumad, şirketin internet sitesine göre halihazırda Türkiye’de iki madende altın ve gümüş üretimi yapıyor. Alamos Gold, Türkiye'de Çanakkale sınırları içinde bulunan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt sahalarında faaliyet yürütüyordu. Kanada merkezli şirketin Kirazlı'da işlettiği bakır madeni 2019'da kamuoyunun gündemine oturmuştu. Kazdağları'nda ağaç kesimi ve su kaynaklarını kirletme iddialarıyla gündeme gelen şirket o dönem tepkilerin odağı haline gelmişti.