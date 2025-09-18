"Alamos ya da TÜMAD farketmez, mücadelemiz sürecek"

HABER MERKEZİ

Kazdağları’nın metalik maden projeleriyle kuşatıldığını belirten İDA Dayanışma Derneği açıklama yaptı. 1 gram altın için 4 ton suyun tüketildiği hatırlatılan açıklamada, “Çanakkale ve yöresinde faaliyette olan ve faaliyete geçmek isteyen metalik madencilik projeleri bu kentte yaşayan halk için son derece tehlikelidir. Yaşamın en temel kaynağı olan SU tehdit altındadır. Kentimize neredeyse 6 aydır tek damla yağış düşmemiştir, Temmuz, Ağustos ayı boyunca kentimiz Mega Yangınlarla mücadele etmiştir. Yangın söndürme sürecinde suyun kullanımına dikkat edilmesi çağrısı defalarca yapılmıştır. Yani neredeyse orman yangınlarına müdahale edecek su kaynağı yoktur” ifadeleri yer aldı.

Yerli ve yabancı firmaların tüm ülke topraklarına eş zamanlı olarak saldırdığına dikkat çekilen açıklamada, “Bir yanda Akbelen’de diğer tarafta Artvin’de, Eskişehir’de, Balıkesir’de ve şehrimizde sermaye grupları arasında el değiştiren basit bir toprak parçasına döndü ülkemiz. Emperyalistler ve yerli işbirlikçilerine taviz vermeyeceğiz. Sömürü düzenine sonuna kadar karşı çıkacağız. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok, ya mücadele edip yaşamı kazanacağız ya da yavaş yavaş yok oluşumuza seyirci kalacağız” denildi.

Bazı yerel gazetelerin Alamos Gold’un Türkiye iştiraki olan Doğu Biga Madencilik, Nurol Holding’e bağlı TÜMAD Madencilik’e satılma haberlerini müjde gibi yazmasına tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: Aynı şehirde aynı havayı soluyan, aynı suyu içen yerel gazetelere sesleniyoruz. Sizler yaşamak için başka bir su kaynağı mı buldunuz? Çocuklarınıza miras bırakacak başka bir dünya mı kesfettiniz? ‘TÜMAD Türkiye’yi 1 milyar dolar ödemekten kurtardı. ‘Kirazlı, TÜMAD emanet’ Bunlar nasıl haber başlıkları? TÜMAD’ı aklama politikalarına mı başladınız? Tahkim davasında şirketin dava ettiği dayanaklar vardı, bunlar zaten sonuçsuz kalmıştı, tek bir maddeye yönelik miktarı konusunda kesinleşmemiş bir kararın arifesinde karşılıklı tahkim sürecini durdurdular. Şirket tahkimde kaybetmek yerine şirketi sattı, karına kar ekledi. Metalik madencliğe, termik santrallere karşı verilen mücadele bir yaşam kavgasıdır, ekolojik haklar yanında insanlığın bir varoluş mücadelesidir. Yerliymiş, milliymiş, yabancıymış bu bizim yaşam hakkımızdan daha önemli değil. İster TÜMAD olsun, ister Cengiz, ister Alamos, mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”