Alamos’a seslendiler: “Geri gelme, yeniden göndeririz”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, BirGün’ün “1 milyar doları alın, Kazdağları’nı verin” başlıklı haberi ile gündeme taşıdığı Alamos Gold’un açtığı tanzim davasını Türkiye Cumhuriyeti’yle anlaşarak askıya aldırması ve 1 milyar dolardan vazgeçmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’na yöneltilen “Alamos Gold ile varılan anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan koşulları nelerdir” sorusu ile başlayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti adına bu konuda henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Anlaşmanın koşullarının ne olduğu bilinmemektedir. Şeffaf bir şekilde yürütülmeyen süreçte Devletin ne gibi taahhütlerde bulunduğu konusunda kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmemiştir. Kazdağları’nı delik deşik edip, 347 bin 815 ağacı keserek bir orman ekosistemini yok edip bitkisel toprağı sıyırarak Balaban Tepesi’ni çöle çevirip giden Alamos Gold tahkim davasında Türkiye Cumhuriyeti’yle hangi koşullarda anlaşıp 1 milyar dolardan ne karşılığında vazgeçti ve davayı neden askıya aldırdı?”

“ALAMOS’U UYARIYORUZ”

“Alamos Gold Kazdağları’na geri mi dönüyor” denilen açıklamada, “Yıllardır başvurularımıza rağmen rehabilite edilmeyen proje alanı Alamos Gold için mi bekletildi? Alamos’u uyarıyoruz: Seni bir kez göndermiştik, Türkiye’ye geri gelme, yeniden göndeririz” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, “Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Makamı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı Alamos Gold ile varılan anlaşmanın detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz” çağrısıyla sonlandı.