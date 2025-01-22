Alamut halkı JES’e karşı ayakta

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi tarafından Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi’nde yapılması planlanan Nazilli Diracık Jeotermal Enerji Santralı (JES) projesi için bilirkişi keşfi gerçekleştirildi. Projeye karşı Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde dava açan bölge halkı ve yaşam savunucuları, bilirkişi incelemesi öncesinde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Alamut köylülerinin yanı sıra Akçay Havzası ve Madran Dağı Koruma Derneği, Latmos Platformu ve Aydın Çevre Derneği’nin çağrısıyla düzenlenen eyleme yoğun katılım sağlandı. Ayrıca Akbelen direnişçileri ve Muğla Yeşil Yaşam Derneği de protestoya destek verdi. Bölge halkı ve çevreciler, JES projelerinin çevreye, tarım alanlarına ve su kaynaklarına ciddi zararlar verdiğini belirterek projelerin iptal edilmesini talep etti.

Yapılan eyleme 7'den 77'ye tüm bölge halkı katılım gösterdi ve itirazlarını dile getirdi.

PROJE HAKKINDA

Eylem sırasında yapılan açıklamada, “JES’ler toprağımızı, suyumuzu ve geleceğimizi tehdit ediyor. Buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca JES projelerinin yeraltı su kaynaklarını kirlettiği ve tarımsal üretimi geri dönülemez şekilde etkilediği vurgulandı. Zorlu Holding’e ait Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi tarafından Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi’nde JES yapılmak isteniyor. Şirket, Nazilli Diracık (50 MWm/50 MWe) JES projesi için 13 Şubat 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; JES için yer altından saatte 2000 ton jeotermal akışkanın çekilmesi planlanıyor. Proje için toplam 20 kuyu açılmak isteniyor. Şirket, projenin yatırım maliyetini 948 milyon 600 bin lira olarak açıkladı. Yurttaşlar, sulama alanı ve tarım arazisi üzerine yapılmak istenen projenin iptal edilmesi için eylemler gerçekleştirdi ve dava açtı.