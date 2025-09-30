Alanda umut yayıldı

AKP iktidarı destekli sermayenin doğa talanına karşı binlerce insan Muğla’da bir araya geldi. Birlikte mücadele vurgusu yapılan mitingi değerlendiren Toprağımı Vermiyoruz İnisiyatifi’nden Halime Şaman, her şeyden önce yasaların işlemez olduğu duygusunun olduğu dönemde bir araya gelmenin mümkün olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Şaman, “Ortak dert karşısında yapılan bu mitingle beraber bir umut yayıldı ve en önemlisi buydu. Yasalarla meşru olunamayacağı, asıl olanın halkın gözündeki meşruiyet olduğu görüldü. Halk yasanın değişmesi için elinden geleni yapıyor. Binlerce insan alana geldi ve 4 saat boyunca orada durdular. O alandan çıkarılacak mesaj halkın kararlı olduğudur. Anayasa Mahkemesi bu yasayı elbette iptal edecek ama halk bu kadar kararlıysa geri dönülmez hasarı engellemek için bir an önce yürütmeyi durdurma kararı vermeli. Yeni yaşam alanlarının yıkıma uğratılması telafisi güç bir durum ortaya çıkabilir. Bu ülkenin dokusuna 800 yıllık imparatorluk döneminden gelse de ülkenin demokrasiyi, birlikte karar vermeyi önemsediğinin açık mesajıydı. O alanda insanlar demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıktı” dedi.