Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik görevi devraldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, “Allah sağlık sıhhat verirse Alanya’mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım” dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, görevi bir önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den devraldı.
Devir teslim töreni, Atatürk Anıtı’nda yapılan çelenk sunulması, ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Cavit Arı, İl Başkanı Nail Kamacı, İlçe Başkanı Bülent Kandemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Osman Tarık Özçelik’i Belediye Binası giriş kapısının önünde karşılayarak çiçek ve hediye takdim etti.