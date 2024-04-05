Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik görevi devraldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, “Allah sağlık sıhhat verirse Alanya’mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım” dedi.

Ajans Haberleri 05.04.2024 13:22 Giriş: 05.04.2024 13:22

Güncelleme: 05.04.2024 13:23 Kaynak: İHA

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