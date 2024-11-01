Alanya Belediye Tiyatrosu Adana'da

Sercan SİNECAN

Alanya Belediye Tiyatrosu bu yıl ilk olarak yer aldığı 9. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ adlı oyunu 2 Kasım'da Adanalı sanatseverlerle buluşacak. Ünlü Yazar Ernest Hemingway'in romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Kazakistan Drama Tiyatrosu rejisörlerinden Dina Zhumabayeva yaptı.

Oyun, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, Emre Şen, Güneş Çağlar, Murat Demir Tetik, Ezgi Melek Kerman, Vedat Akbulut ve Esra Tığlı Kutertan tarafından sahnelenecek. Alanya Belediye Tiyatrosu, Adana’nın ardından Kazakistan’ın Çimkent kentinde 6-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katılacak. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ oyunu sahnelenecek.