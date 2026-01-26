Alanya Belediyesi, 26 aile sağlığı merkezinden 719 kilogram atık ilaç topladı

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi’nin kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 26 aile sağlığı merkezinde oluşturulan atık ilaç toplama noktalarından 719 kilogram atık ilaç güvenli şekilde toplandı.

İçerdikleri kimyasallar nedeniyle toprağa, su kaynaklarına ve canlı yaşamına ciddi zararlar veren atık ilaçlar, Alanya Belediyesi tarafından oluşturulan toplama noktalarından alınıyor ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde bertaraf ediliyor.

Atık ilaçların kontrollü ve doğru şekilde toplanmasının hem çevre sağlığı hem de insan sağlığı açısından kritik öneme sahip olması ve vatandaşların atık ilaç toplama noktalarına daha kolay ulaşabilmesi için ise 26 aile sağlığı merkezinde yürütülen çalışmalar sürdürülüyor. Kent Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar, en yakın toplama noktasına hızlı ve pratik şekilde ulaşabiliyor. Bu kapsamda 26 noktadan toplam 719 kilogram atık ilaç toplandı.