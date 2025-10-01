Alanya Belediyesi balon parkını yeniledi

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi, çocukların büyük ilgi gösterdiği kentin ilk ve tek balon parkını baştan sona yenileyerek yeniden hizmete sundu.

Hacet Mahallesi’nde, Atatürk İlköğretim Okulu’nun kuzeyinde bulunan yaklaşık 7 bin metrekarelik alana kurulu balon park, yoğun talep üzerine Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından baştan sona yenilendi. Parkta yer alan şişme kaydıraklar, hayal dünyası temalı oyun alanı ve lunapark tamamen yenilenerek hem daha modern hem de daha güvenli hale getirildi.

Günlük 8 saat hizmet veren balon park, çocukların ve ailelerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Yoğun dönemlerde seanslı sistemle çalışan ve her seansta aynı anda 40 çocuğun eğlenebildiği park, 2 ila 10 yaş arası çocukları ağırlıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında parktan yararlanmak isteyen çocukların yanlarında mutlaka bir ebeveyn ya da yakınının bulunması ve kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.