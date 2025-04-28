Alanya'da 1 Mayıs çağrısı: "Birleşe birleşe kazanacağız"

Oktay EVSEN

1 Mayıs Alanya Tertip Komitesi, 1 Mayıs'a çağrı yapmak için saat 17:00'de Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı tertip komitesi adına Avukat Ali Can Atalay okudu. Eylemde "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

Açıklamada, "23 yıllık karanlığın belki de en zifiri zamanındayız. Güneş yeniden halkların üzerine doğacak. Karanlıktan, 'Hak verilmez mücadele ile alınır' ilkesini temel alan ortak bir mücadele yürütmeden hiçbirimizin çıkma şansı yoktur. Önümüzdeki süreçte ya hep beraber kaybetmeye devam edeceğiz ya da birleşe birleşe kazanacağız" denildi.

Açıklamanın sonunda 1 Mayıs Perşembe günü saat 16:00'da Kuyularönü Meydanı'nda yapılacak kitlesel eyleme çağrı yapıldı.