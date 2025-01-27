Alanya'da 12 katlı otel inşaatında yangın: İşçiler kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Mahsur kalan tüm işçiler kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.