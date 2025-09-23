Alanya'da 2 midibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 midibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 07 ACU 586 plakalı belediyeye bağlı toplu taşıma aracı midibüs ile bir tur şirketine ait 21 AHD 934 tur midibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.