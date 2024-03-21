Alanya'da 2 tekne alev alev yandı;yaralı 1 kişi hastanede

Alanya'da 2 tekne alev alev yandı.

Antalya Valiliği'nden Alanya'daki tekne yangınına ilişkin açıklamada, olayda 1 kişinin yaralandığı, adı açıklanmayan yurttaşın hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde sabah saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan BABA-A ve ADMİRAL BLACK isimli gezi teknelerinde çıkan yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında BABA-A isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.