Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alanya'da 20 yaşındaki genç sahilde ölü bulundu

Alanya'da bir sahilde erkek cesedi bulundu. 20 yaşındaki Tuncay Kaplan'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güncel
  • 02.10.2024 10:46
  • Giriş: 02.10.2024 10:46
  • Güncelleme: 02.10.2024 10:52
Kaynak: AA
Alanya'da 20 yaşındaki genç sahilde ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu

Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 20 yaşındaki Tuncay Kaplan'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BirGün'e Abone Ol