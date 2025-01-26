Alanya'da 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Oba Mahallesi 27. Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa sürede binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken bir yandan da yoğun duman kaplayan binada mahsur kalan 5 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Binanın birinci katında oturan Cabbar Pamuk, gazetecilere, yangını fark edince üst kattakileri uyarmak için çıkmak istediğini ancak dumandan ilerleyemediğini söyledi.

Kapıların zilini çaldıklarını anlatan Pamuk, "Üst katta inemeyenleri de ekipler tahliye etti." dedi.