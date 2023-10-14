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Alanya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman uyruklu kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 23:59
  • Giriş: 14.10.2023 23:59
  • Güncelleme: 15.10.2023 00:00
Kaynak: AA
Alanya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu

Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde konaklayan Valdemar Kostin (46) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla odaya giren görevliler, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Kostin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kostin'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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