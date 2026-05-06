Alanya'da bir kişi kaldığı pansiyonda ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir pansiyonda kalan Vecdi Şimşek'in cansız bedeni bulundu.
Cikcilli Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan Vecdi Şimşek'in (58) uzun süre odasından çıkmaması üzerine odaya giren personel, Şimşek'i yerde hareketsiz yatarken gördü.
Personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.