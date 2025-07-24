Alanya'da bir Rus'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 Rusya vatandaşı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Rusya vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 Rus tutuklandı.

Rusya uyruklu Andrey Makarov'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 Rusya vatandaşının Alanya İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde dün ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekibi, Andrey Makarov'u sokakta yaralı halde bulmuş, hastaneye kaldırılan Makarov, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarmanın yaptığı çalışmada kavgaya karışan Rusya vatandaşı K.C. ve N.K. gözaltına alınmıştı.