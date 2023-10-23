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Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 16:21
  • Giriş: 23.10.2023 16:21
  • Güncelleme: 23.10.2023 16:21
Kaynak: AA
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale etti.

Evlere sıçramadan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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