Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Alanya'da yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale etti.
Evlere sıçramadan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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