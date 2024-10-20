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Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'nın Dim Vadisi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

Çevre
  • 20.10.2024 10:20
  • Giriş: 20.10.2024 10:20
  • Güncelleme: 20.10.2024 10:22
Kaynak: AA
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

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