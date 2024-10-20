Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Alanya'nın Dim Vadisi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.