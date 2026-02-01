Alanya'da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Çarşı Mahallesi Balıkçı Barınağı’nda bir kişiyi denizde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin ilk incelemelerine göre, cansız bedenin 37 yaşındaki Cem Türkoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Türkoğlu’nun bedeni otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.