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Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Moldovalı turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 23:44
  • Giriş: 07.10.2023 23:44
  • Güncelleme: 07.10.2023 23:44
Kaynak: AA
Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede hayatını kaybetti

Konaklı Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin plajından denize giren Moldovalı Nuri Shnurenco (67), bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Moldovalı turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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