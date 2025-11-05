Giriş / Abone Ol
Alanya'da devrilen beton mikserinin çarptığı işçi öldü

Ajans Haberleri
  05.11.2025 16:43
  • Giriş: 05.11.2025 16:43
  • Güncelleme: 05.11.2025 16:43
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında devrilen beton mikserinin çarpması sonucu demirlerin üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.

Payallar Mahallesi'ndeki bir otelin inşaatında beton dökümü sırasında beton mikseri devrildi. Devrilen mikserin çarptığı işçi Ahmet B. (45) demirlerin üzerine düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ahmet B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

