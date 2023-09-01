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Alanya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 23:47
  • Giriş: 01.09.2023 23:47
  • Güncelleme: 01.09.2023 23:48
Kaynak: AA
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Alanya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Elikesik Mahallesi'nde Hilmi Cömert'in (42) kullandığı traktör devrildi.

Sürücünün traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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