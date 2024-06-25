Alanya'da drift yapan sürücüye 78 bin lira ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 78 bin 11 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şekerhane Mahallesi Mola Kavşağı'nda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü E.Ç'yi durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, takip sonucunda yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, üçüncü kez alkollü araç kullanmak, drift atmak, dur ikazına uymamak, trafik düzeniyle ilgili kurallara uymamak ve kavşak giriş çıkışlarında yavaşlamama maddelerinden 78 bin 11 lira ceza kesildi.

Sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konularak, araç trafikten men edildi.

E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, drift yaptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanma anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.