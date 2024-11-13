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Alanya'da duvara çarpan kamyondaki sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 13.11.2024 15:23
  • Giriş: 13.11.2024 15:23
  • Güncelleme: 13.11.2024 15:23
Kaynak: AA
Alanya'da duvara çarpan kamyondaki sürücü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde duvara çarpan kamyondaki sürücü hayatını kaybetti.

Cemal Uğur (53) idaresindeki 07 AHC 284 plakalı portakal yüklü kamyon, Oba Mahallesi'ndeki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Uğur'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Uğur'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.

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