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Alanya'da elektrik akımına kapılan genç erkek, balkondan düşerek öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda spiral makinesi ile demir kesen Serkan Yaman, elektrik akımına kapıldı. Daha sonra yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan zemine düşen Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 07.07.2025 12:07
  • Giriş: 07.07.2025 12:07
  • Güncelleme: 07.07.2025 12:12
Kaynak: AA
Alanya'da elektrik akımına kapılan genç erkek, balkondan düşerek öldü
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda elektrik akımına kapılıp balkondan düşen 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinin balkonunda spiral makinesi ile demir kesen Serkan Yaman, elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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