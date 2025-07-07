Alanya'da elektrik akımına kapılan genç erkek, balkondan düşerek öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda spiral makinesi ile demir kesen Serkan Yaman, elektrik akımına kapıldı. Daha sonra yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan zemine düşen Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda elektrik akımına kapılıp balkondan düşen 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinin balkonunda spiral makinesi ile demir kesen Serkan Yaman, elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.