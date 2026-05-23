Alanya'da halk mutlak butlana karşı yürüdü

Alanya Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla 17.00'da Atatürk anıtı önünde toplanan kitle basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitim Sen Alanya Şube Başkanı Hüseyin Erdem, Alanya Emek ve Demokrasi Güçleri adına okudu. Basın açıklaması sonrasında kitle CHP Alanya İlçe Binasına doğru destek ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erdem yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

Bu karanlığı birlikte dağıtalım.

Bugün işçilerin grevleri “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklanıyorsa, patronların kârı uğruna işçilerin toplu sözleşme hakkı gasp ediliyorsa, her yıl binlerce işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyorsa; milletvekilleri cezaevine atılıyor, basın susturuluyor, çocuklarımız katlediliyorsa bunun nedeni açıktır. Saray rejimi, sermaye düzenini ve kendi iktidarını koruyabilmek adına baskıyı her geçen gün büyütmektedir.

Mevcut anayasa kararlarını dahi tanımayan, hukuku kendi çıkarına göre eğip büken, yargıyı siyasetin aracı haline getiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Halk desteğini ve meşruiyetini kaybeden, emek düşmanı bu iktidar; antidemokratik saldırılarla ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Muhalefeti parçalamak, toplumu korkuyla teslim almak, yargıyı sopa gibi kullanmak ve baskıcı bir rejim inşa etmek istemektedir.

Mesele yalnızca bir parti meselesi değil, Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Hukuk ve demokrasi dışı uygulamalara derhal son verilmelidir.

Çünkü bu ülkenin işçileri, kadınları, gençleri ve emekçileri susarsa; yarın yalnızca siyasi partiler değil, sendikalar da fiilen kapatılacak, grev hakkı tamamen ortadan kaldırılacak, fabrikalarda, tersanelerde, depolarda, hastanelerde kölelik düzeni daha da derinleşecektir.

Bu düzeni değiştirecek olan; işçilerin, emekçilerin, kadınların örgütlü mücadelesidir. Bu karanlığı dağıtacak olan halkın birleşik mücadelesidir.

Saray rejiminin baskı politikalarına, antidemokratik uygulamalarına ve otoriter rejim inşasına karşı; işyerlerinde, fabrikalarda, okullarda, mahallelerde ve yaşamın her alanında birleşmeli, örgütlenmeli ve mücadeleyi büyütmeliyiz.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP yönetimi hakkında verdiği mutlak butlan kararı da yalnızca parti içi bir tartışma ya da teknik bir hukuk meselesi değildir. Bu karar, siyasal müdahalenin ve zor yoluyla muhalefeti şekillendirme girişiminin yeni bir adımıdır.

Seçimle kazanamayacağını gören iktidar, demokratik siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmaktadır. Seçme ve seçilme hakkından siyasi partiler hukukuna kadar en temel demokratik kazanımlar hedef alınmaktadır.

Olası toplumsal tepkilerin önüne geçebilmek amacıyla bu kararın bayram tatili sürecinin hemen öncesine denk getirilmesi ise dini bayramların dahi siyasi hesaplara alet edildiğini göstermektedir.

Bugün CHP’ye yönelik gerçekleştirilen bu müdahale, yarın grev hakkına, sendikal örgütlenmeye, işçi direnişlerine, ekmek mücadelemize ve yaşam hakkımıza yönelik saldırıların daha da büyütülmesinin habercisidir.

Dün verilen mutlak butlan kararı, tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarının yeni bir aşaması olmuştur. Bu gelişme yalnızca bir siyasi partiye değil, tüm emek ve demokrasi güçlerine yönelik bir müdahaledir.

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak, kayyum politikalarına karşı nasıl mücadele ettiysek, siyasi iradeyi gasp etmeye yönelik her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Bu nedenle tüm emek ve demokrasi güçlerini; hukuksuzluğa, baskıya ve antidemokratik uygulamalara karşı ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.