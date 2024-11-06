Alanya'da hava aracı ormanlık alana düştü: Valilikten açıklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 09.00 sıralarında İncekum Mahallesi'nde bir hava aracının ormanlık alana düşmesi sonucu yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Antalya Valiliği, "ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır" dedi. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.
İlçenin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.
MODEL UÇAK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.
Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine saat 08.30'da yapılan ihbarda bir hava aracının düştüğünün bildirildiği kaydedildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ekiplerin hemen olay yerine ulaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır." denildi.