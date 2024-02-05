Alanya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyeye ait malzeme deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payallar Mahallesi'ndeki Alanya Belediyesine ait malzeme deposunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.K. ve M.Ö. olduğunu belirledi.
Zanlılar, Konaklı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyede sevk edilen E.K. ve M.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların depodan çaldığı tespit edilen 90 paravan çerçeve demiri, 148 paravan bağlantı demiri ve 1841 paravan numaratör demiri zabıta ekiplerine teslim edildi.
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