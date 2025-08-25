Alanya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kamil Kara idaresindeki motosiklet, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kamil Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.