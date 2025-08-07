Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen 54 yaşındaki Yusuf Ergin hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 07.08.2025 14:56
  • Giriş: 07.08.2025 14:56
  • Güncelleme: 07.08.2025 14:58
Kaynak: AA
Alanya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Avsallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 54 yaşındaki Yusuf Ergin, dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, inşaat işçisinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ergin'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

BirGün'e Abone Ol