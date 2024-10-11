Alanya'da inşaattan düşen işçi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden inşaatın 5. katından henüz bilinmeyen nedenle düşen Erdal Özdemir isimli işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki inşaatın 5. katında dış cephe sıvası yapan Erdal Özdemir (48), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Özdemir, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.