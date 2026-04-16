Alanya'da kaldığı otelde fenalaşan İngiliz turist hastanede hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 23 yaşındaki İngiliz turist Ross Aaron Grey, kaldığı otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Grey’in ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak.
Kaynak: AA
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ross Aaron Grey (23) odasında fenalaştı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Grey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Genç turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.