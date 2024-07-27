Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Mehmet Göztaşı (33) idaresindeki 07 HUG 47 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Göztaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.