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Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 23:09
  • Giriş: 27.07.2024 23:09
  • Güncelleme: 27.07.2024 23:09
Kaynak: AA
Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Mehmet Göztaşı (33) idaresindeki 07 HUG 47 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Göztaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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