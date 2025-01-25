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Alanya'da kamyonetle çarpışan otomobil iş yerine girdi

Ajans Haberleri
  • 25.01.2025 15:29
  • Giriş: 25.01.2025 15:29
  • Güncelleme: 25.01.2025 15:29
Kaynak: AA
Alanya'da kamyonetle çarpışan otomobil iş yerine girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin iş yerine girdiği kazada yaralanan olmadı.

H.G'nin kullandığı 07 NJ 251 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak çevredeki iş yerine girdi.

Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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