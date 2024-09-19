Alanya'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde yapılan çöp ayrıştırma işlemi sırasında bebek cesedi bulundu.

Türkler Mahallesi'ndeki Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine tesise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.