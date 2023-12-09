Alanya'da kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde cipin çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi.
Uğrak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar için Hacıbaba Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan namazın ardından anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.
M.K'nin (54) kullandığı 33 ASK 82 plakalı cip, dün Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a çarpmış, Fatma İhtiyar olay yerinde, 2 yaşındaki oğlu Anıl ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde ölmüştü.
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