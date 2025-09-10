Alanya'da kediye tekme atan kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kediye tekme attığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Avsallar Mahallesi'nde kaldırımda duran A.S.S'nin (20), köpeğinin yanına gelen kediye tekme atması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine çalışma yürüten ekipler, kediye tekme atan şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin köpeğe tekme attığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, kedinin köpeğe doğru hamle yaptığını gören şüphelinin hayvana defalarca tekme attığı görülüyor.