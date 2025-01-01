Alanya'da mahallede yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza
Alanya'da akşam saatlerinde Dinek Mahallesi amfi tiyatro önünde yapılan motosiklet uygulamasında Avsallar mahallesine kadar izinsiz yarış yapacağı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yapılan denetimde 25 motosiklet sürücüsünden katlanır plaka kullanan sürücüye 14 bin tl para cezası uygulanırken, 10 sürücüye sürücü belgesiz ve yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanmak , abartı egzoz kullanmak maddelerinden toplamda 95 bin 956 TL para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde mahallede yarış yapan 10 motosiklet sürücüsüne 95 bin 956 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Dinek Mahallesi'nde 25 motosiklet sürücüsünün yarış yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler yaptıkları denetimde, "Plakaların okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak ve gizlemek, sürücü belgesiz ve yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanmak ve abartı egzoz kullanmak" maddelerinden 10 sürücüye 95 bin 956 lira ceza kesti.
Ayrıca 8 motosiklet trafikten menedilirken, bir sürücünün de ehliyeti daimi iptal edildi.