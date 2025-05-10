Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Biri turist 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Özgür Süleyman Yılmaz ve Polonya asıllı Wieslaw Kazimiers Budzanowski yaşamını yitirdi, 5'i yabancı 7 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle minibüs şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
R.G'nin kullandığı, turistleri taşıyan servis minibüsü ile Özgür Süleyman Yılmaz idaresindeki otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Polonya asıllı Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 6'sı turist 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Minibüs şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.