Alanya'da okul servisi bahçeye devrildi: 6 öğrenci yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan okul servisinin yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı.

Yurt
  • 11.05.2026 18:16
  • Güncelleme: 11.05.2026 18:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde okul servis aracının yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı.

A.T. (51) idaresindeki 07 C 32220 plakalı Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi, İncekum Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 6 öğrenci sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

