Alanya'da okul servisi bahçeye devrildi: 6 öğrenci yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan okul servisinin yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı.
Kaynak: AA
A.T. (51) idaresindeki 07 C 32220 plakalı Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi, İncekum Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 6 öğrenci sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere kaldırıldı.