Alanya'da orman yangını: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

Bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit eden yangının ardından tahliye çalışmaları başlatıldı.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Çok sayıda ekibin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinin içinde kalan yerleşim yerleri tahliye edildi. Vatandaşlar alevlerden uzaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaşları da götürdü.

Alevlerin arasında kalan bazı yerleşim yerlerinin yandığı belirtilirken, yangını söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Ayrıca bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.