Alanya'da orman yangını çıktı: Alevler yerleşim yerine yaklaştı
Alanya’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerine yaklaştı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ayrıca bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.