Alanya'da otelde başına baca kapağı düşen kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunun kenarında başına baca kapağı düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari'den eşi ve 2 çocuğuyla Alanya ilçesine tatile gelen Hanım Kaya Orakcı'nın başına havuz kenarında oturduğu sırada, yerinden çıkan baca kapağı düştü.

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Orakcı'nın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderilecek. Orakcı'nın Hakkari'de aile hekimliğinde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Orakcı'nın ölümünün ardından aile, otel sahibi ve işletmecilerden davacı ve şikayetçi olurken, jandarma tarafından gözaltına alınan otel müdürü M.D. ise ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.