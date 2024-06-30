Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Cebir (23) idaresindeki 07 AFJ 068 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda M.Y'nin kullandığı 33 AJD 959 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ve araçta bulunan A.Ş. hafif yaralandı.
Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.