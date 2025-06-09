Alanya'da otomobil uçuruma devrildi: Sürücü öldü
Alanya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
56 yaşındaki İlyas Kıldırgıcı idaresindeki otomobil, Değirmendere Mahallesi Taşatan Sokak'ta virajı alamayarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kıldırgıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kıldırgıcı'nın cenazesi Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.