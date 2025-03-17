Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 17.03.2025 01:33
  • Giriş: 17.03.2025 01:33
  • Güncelleme: 17.03.2025 01:35
Kaynak: AA
Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
AA

Antalya Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

C.Y. idaresindeki 07 AJM 920 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde Alperen Altıntaş'ın (14) kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Alperen Altıntaş, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü C.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ordu’da cip ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
BirGün'e Abone Ol