Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Antalya Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
C.Y. idaresindeki 07 AJM 920 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde Alperen Altıntaş'ın (14) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Alperen Altıntaş, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü C.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.